Banco de Portugal mais pessimista do que governo quanto ao crescimento da economia

Nas estimativas divulgadas hoje, o regulador bancário mantém a previsão de crescimento da economia em 1,8 porcento em 2026. O Executivo ainda estima um crescimento de 2 por cento.



O Banco de Portugal continua a prever um défice este ano, mas mais contido do que previa em dezembro. Deverá ser de 0,2%.



Quanto ao aumento dos preços, e devido ao conflito no Médio Oriente, prevê uma subida da inflação para mais de 3% este ano, só regressando à meta de 2% nos anos seguintes.

