Economia
Banco de Portugal mais pessimista do que governo quanto ao crescimento da economia
O Banco de Portugal manteve a previsão de crescimento da economia portuguesa em 1,8% em 2026, segundo as estimativas inscritas no Boletim Económico de junho, divulgado hoje.
Nas estimativas divulgadas hoje, o regulador bancário mantém a previsão de crescimento da economia em 1,8 porcento em 2026. O Executivo ainda estima um crescimento de 2 por cento.
O Banco de Portugal continua a prever um défice este ano, mas mais contido do que previa em dezembro. Deverá ser de 0,2%.
Quanto ao aumento dos preços, e devido ao conflito no Médio Oriente, prevê uma subida da inflação para mais de 3% este ano, só regressando à meta de 2% nos anos seguintes.
O Banco de Portugal continua a prever um défice este ano, mas mais contido do que previa em dezembro. Deverá ser de 0,2%.
Quanto ao aumento dos preços, e devido ao conflito no Médio Oriente, prevê uma subida da inflação para mais de 3% este ano, só regressando à meta de 2% nos anos seguintes.