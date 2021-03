Banco de Portugal mantém previsão de crescimento económico de 3,9% em 2021

"A economia portuguesa consolida em 2021 a trajetória de recuperação", lê-se no início do comunicado divulgado esta sexta-feira pelo BdP.





No Boletim Económico de março, o BdP espera que a economia portuguesa avance 3,9 por cento este ano, o mesmo valor que antecipava em dezembro, sendo esta manutenção justificada pela "maior resiliência da atividade" económica ao novo confinamento, em consequência do "processo de aprendizagem das famílias e das empresas", de "um enquadramento internacional menos sincronizado e mais favorável" e da "manutenção da ação decisiva das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais".







"A deterioração da situação sanitária no início de 2021 e consequente agravamento das medidas de contenção deverão conduzir a uma queda não esperada da atividade no primeiro trimestre do ano. Essa queda deverá ser inferior à observada no primeiro trimestre de 2020", aponta o banco central, assinalando que a projeção de crescimento para o conjunto do ano assenta numa "elevada volatibilidade nas variações homólogas trimestrais".







Para 2022, o banco central antecipa que o PIB aumente 5,2 por cento, revendo em alta a anterior projeção de 4,5 por cento. Para 2023, mantém-se a previsão de que a economia se expanda 2,4 por cento.







Estas projeções assumem que as restrições impostas pela necessidade de conter a propagação da pandemia de Covid-19 "serão gradualmente levantadas a partir do segundo trimestre de 2021 e que a implementação de uma solução médica eficaz estará concluída até ao início de 2022, em Portugal e na área do euro".







"A atividade deverá recuperar de forma robusta com o levantamento progressivo das medidas de contenção e com a disseminação das vacinas, desacelerando no final do horizonte de projeção", aponta o relatório.







Esta recuperação será "desigual entre setores". Segundo o boletim, "os principais contributos para o crescimento económico vêm das componentes que mais caíram face a 2019, exportações e consumo privado". O consumo privado cresce 2,0 por cento, 4,8 por cento e 2,3 por cento em 2021 a 2023, "sendo a recuperação mais lenta nos serviços que exigem interação social".





Quanto às exportações, a sua recuperação "reflete a dinâmica favorável da procura externa de bens e da recuperação mais gradual do turismo e dos serviços relacionados". As exportações de bens e serviços crescem 13,7 por cento em 2021, 11,5 por cento em 2022 e 5,3 por cento em 2023. Por seu turno, as exportações de bens crescem 15,1 por cento em 2021 – ultrapassando as de 2019 – e aumentam 4,9 por cento e 3,2 por cento em 2022 e 2023.



Já as importações "crescem em média 8,4 por cento em 2021-23, desacelerando no final do período, em linha com a evolução da procura global. O défice da balança de bens e serviços diminui em 2021, situando-se em valores próximos de zero no restante horizonte de projeção".



(em atualização)