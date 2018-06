Banco de Portugal não acha preço das casas sobrevalorizado

Os estrangeiros têm sido a fonte principal do capital investido no setor, com menor recurso ao crédito à habitação nos bancos portugueses.



Ainda assim, o Banco de Portugal lembrou as medidas para controlar a concessão de crédito à habitação, que entrarão em vigor a 1 de julho, e apontou outros riscos para a estabilidade do sistema financeiro, como o eventual aumento dos juros da dívida a nível global.



Por outro lado, a manutenção de taxas de juro muito baixas pode prejudicar a rentabilidade dos bancos, que ainda assim registou melhorias no último ano.