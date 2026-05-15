Banco de Portugal quer regras mais apertadas no acesso ao crédito à habitação

A proposta do Banco de Portugal, que está a ser avançada pelo semanário Expresso, vai ser apresentada aos bancos na próxima semana e deve entrar em vigor até ao inicio do verão.





Uma das medidas é a redução da taxa de esforço máxima dos clientes em relação ao montante emprestado, atualmente nos 50 por cento.





Os números aproximam-se dos recordes atingidos em 2006 e 2007. E com o aquecimento do mercado imobiliário, bem como a previsão de subida dos juros o banco central quer pôr um travão aos empréstimos para evitar problemas no futuro.Se a proposta do Banco de Portugal for aceite esta taxa de esforço deve reduzida entre 5 a 10 pontos percentuais.