Em direto
UGT chumba reforma da lei laboral. Acompanhe aqui as reações

Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 milhões de euros em 2025

Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 milhões de euros em 2025

O Banco de Portugal (BdP) registou um prejuízo de 1,4 milhões de euros em 2025, tendo recorrido a provisões para absorver parte do resultado, de acordo com o Relatório do Conselho de Administração divulgado hoje.

Lusa /
RTP

VER MAIS

Segundo o documento, o resultado antes de provisões e impostos (RAPI) do banco central em 2025 manteve-se negativo, em -304 milhões de euros, "embora substancialmente menos negativo do que em 2024 (-1.142 milhões de euros)".

Esta melhoria face ao ano anterior está relacionada com a evolução da margem de juros, que acompanhou a trajetória das taxas de juro de referência e passou a ser positiva, explicou o BdP.

Foram utilizadas as provisões acumuladas ao longo dos anos para absorver o RAPI, possibilitando um resultado antes de impostos (RAI) nulo. Já o resultado líquido foi negativo em 1,4 milhões de euros, "em resultado da redução de impostos diferidos ativos e da tributação autónoma", lê-se no documento.

No ano passado, o BdP também já tinha recorrido a provisões para cobrir um prejuízo operacional de 1.142 milhões de euros, acabando por registar um resultado líquido de 1,5 milhões de euros em 2024.

De acordo com o relatório, o balanço da instituição totalizava 211 mil milhões de euros no ano passado, mais 20 mil milhões do que no final de 2024, refletindo a apreciação do preço do ouro (46%), em parte compensado pela redução dos títulos detidos para fins de política monetária.

Já as despesas de funcionamento do BdP totalizaram 222 milhões de euros em 2025, mais 4,7% do que em 2024, com a subida dos gastos com pessoal, devido à atualização salarial, enquanto os fornecimentos e serviços de terceiros se reduziram em cerca de 1 milhão de euros.

Tópicos
PUB
PUB