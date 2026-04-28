Banco do Japão congela juros e reduz previsão do crescimento económico

No final da reunião mensal de dois dias sobre política monetária, o comité do banco central optou, pelo terceiro mês consecutivo, por manter as taxas de juro de referência de curto prazo em 0,75%, em resultado de uma votação aprovada com seis votos a favor e três contra, segundo informou o organismo através de um comunicado.

Três membros propuseram o aumento das taxas para 1%, com um deles, Hajime Takata, a argumentar que o objetivo de estabilidade de preços tinha sido alcançado "em grande medida".

O BoJ reduziu a previsão para o crescimento económico do Japão para o atual ano fiscal, que começou em 01 de abril e termina em março de 2027, para 0,5%, face ao 1% estimado em janeiro, devido ao impacto do conflito no Irão.

"O aumento dos preços do crude, refletindo o impacto da situação no Médio Oriente, deverá reduzir os lucros das empresas e o rendimento real das famílias", afirmou o banco central.

A instituição previu ainda uma recuperação moderada do crescimento para 0,7% no ano fiscal de 2027-28, à medida que os efeitos negativos dos preços do petróleo se dissipem.

Pelo contrário, o BoJ estimou que o Índice de Preços no Consumidor, que exclui os preços dos alimentos devido à sua elevada volatilidade, deverá acelerar para 2,8% no atual ano fiscal, em comparação com os 1,9% previstos em janeiro.

"Prevê-se que o aumento dos preços do crude impulsione a subida dos preços, principalmente da energia e dos bens", afirmou a instituição, antes de alertar que é preciso dar "especial atenção" à situação no Médio Oriente.

O banco, que tenta atingir uma meta de inflação de 2%, subiu em dezembro de 2025, a taxa de juro para 0,75%, o nível mais alto em três décadas. No entanto, desde então, manteve-a inalterada para analisar o efeito da medida nas empresas e nos agregados familiares.

Também hoje, foram divulgados dados oficiais que revelam que a taxa de desemprego no Japão subiu para 2,7% em março, 0,1 pontos percentuais acima de fevereiro, e atingiu 2,6% no ano fiscal de 2025/26.

O número de desempregados em março foi de 1,86 milhões, em dados ajustados sazonalmente, um aumento de 10 mil em relação a fevereiro, informou o Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações.

Enquanto isso, o número de pessoas empregadas fixou-se em 68,15 milhões, uma queda de 120 mil face a fevereiro, marcando o nível mais baixo em quase um ano.

O número de vagas de emprego por cada 100 candidatos a emprego no Japão foi de 118, uma queda de 0,01 pontos percentuais em comparação com fevereiro, observou o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, num relatório separado.