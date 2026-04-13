Banco Mundial retoma desembolsos apenas para operações em curso

"Na sequência da suspensão das operações após o golpe de Estado de novembro de 2025 e de uma revisão da carteira de projetos, os desembolsos relativos às operações existentes foram retomados a partir de 3 de abril de 2026", disse uma fonte oficial do Banco Mundial.

Na declaração, a mesma fonte sublinhou que "as novas operações continuam sujeitas a uma avaliação separada" e acrescentou: "O Banco Mundial continua empenhado em apoiar o desenvolvimento da Guiné-Bissau".

"O nosso foco centra-se no reforço das instituições, na formação de capital humano e na consolidação dos ganhos de desenvolvimento para o povo da Guiné-Bissau", disse à Lusa a mesma fonte.

A confirmação da retoma dos desembolsos para as operações em curso surge depois da suspensão anunciada a 14 de janeiro, devido ao golpe de Estado de novembro do ano passado.

"O Grupo Banco Mundial está a monitorizar atentamente a situação na Guiné-Bissau", disse uma fonte oficial em resposta a questões da Lusa a 14 de janeiro, quando confirmou que os desembolsos e os projetos tinham sido suspensos neste país lusófono africano.

Entre os projetos em curso no país, o Banco Mundial tem um projeto de resposta a emergências, vários na área da melhoria da conectividade, fortalecimento da administração pública e um financiamento significativo ao recenseamento da população, previsto para começar no final deste mês.

Um autoproclamado Alto Comando Militar tomou o poder na Guiné-Bissau no dia 26 de novembro de 2025, na véspera da proclamação dos resultados provisórios das eleições legislativas e presidenciais que tinham decorrido no dia 23 do mesmo mês, depondo o então Presidente cessante e recandidato Sissoco Embaló, que, entretanto, abandonou o país.

Na sequência deste golpe de Estado, vários responsáveis políticos da oposição, magistrados, membros da Comissão Nacional das Eleições e o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, foram detidos. Já o candidato que reclama vitória nas presidenciais da Guiné-Bissau, Fernando Dias, "foi forçado a procurar refúgio na Embaixada da Nigéria durante mais de sessenta dias".

O general Hora Inta-a foi designado pelos militares Presidente da República de transição, que, por sua vez, instituiu um Governo e um Conselho Nacional de Transição (CNT), que substituiu o parlamento.