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Banco Mundial vai desembolsar 250 ME para financiar emergências de saúde em Angola

Banco Mundial vai desembolsar 250 ME para financiar emergências de saúde em Angola

Angola vai reforçar o sistema de preparação, resposta e emergências de saúde com um montante global de 250 milhões de dólares (213 milhões de euros) financiados pelo Banco Mundial (BM), segundo um despacho presidencial.

Lusa /
Foto: wikimedia commons

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O Presidente angolano, João Lourenço, autorizou, em despacho a que a Lusa teve hoje acesso, a celebração do acordo de financiamento entre a República de Angola e o Banco Internacional de Desenvolvimento e Reconstrução (BIRD), membro do grupo BM, no referido valor.

É igualmente autorizada, no mesmo documento já publicado em Diário da República, uma subvenção do Fundo Planeta Habitável no valor de três milhões de dólares para a cobertura financeira do referido projeto.

O Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos disse na quarta-feira que a situação da saúde no país "é extremamente preocupante" e acusou o Governo de inverter as prioridades do setor, alertando para o agravamento de doenças preveníeis.

"O quadro da saúde no país é extremamente preocupante se tivermos em conta que, infelizmente, o Governo inverte prioridades. Quando deveria investir a nível da assistência primária investe no sistema terciário", afirmou Adriano Manuel.

À Lusa, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Saúde, o médico pediatra disse que a "inversão de prioridades" no setor concorre para o aumento de doenças preveníeis, a exemplo da malária, febre tifoide, dengue, chycungunya e tuberculose. 

 

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