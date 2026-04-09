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Barraqueiro entra em Espanha em consórcio com Grupo Ruiz num contrato de 13 ME

Barraqueiro entra em Espanha em consórcio com Grupo Ruiz num contrato de 13 ME

Um consórcio luso-espanhol liderado pelo Grupo Barraqueiro venceu um concurso para a gestão do sistema ferroviário urbano de Jaén, Espanha, num contrato de 13 milhões de euros com duração inicial de quatro anos, foi hoje anunciado.

Lusa /
João Marques - RTP

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"O consórcio luso-espanhol constituído pelo Grupo Barraqueiro e pelo Grupo Ruiz venceu o concurso para a operação e gestão do sistema ferroviário urbano de Jaén, lançado pela Junta da Andaluzia, em Espanha", anunciou, em comunicado, a Barraqueiro.

O grupo Barraqueiro, que entra agora no mercado espanhol, detém 51% do consórcio.

O contrato tem um valor que ultrapassa os 13 milhões de euros e uma duração inicial de quatro anos, prorrogável por mais um.

A operação prevê uma produção anual de cerca de 400.000 quilómetros.

Este contrato abrange, por exemplo, a operação do serviço, a mobilização e gestão de equipas, a garantia de segurança, a coordenação da manutenção, bem como a responsabilidade pelo atendimento ao cliente, bilheteira e controlo de fraude.

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