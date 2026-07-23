Barril do Brent dispara e vale mais de 98 dólares

O preço do Brent, petróleo que serve de referência às importações portuguesas, estava, às 10:45, a subir 4,66% para os 98,45 dólares, depois de já ter tocado num máximo intradiário de 98,75 dólares.

Ao longo da semana, o barril do Brent já encareceu mais de 10 dólares.

O WTI, petróleo que serve de referência ao mercado norte-americano, estava a subir 3,93% para os 90,24 dólares.

O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos anunciou esta madrugada o início de uma nova ronda de ataques aéreos contra o Irão, a 12.ª desde o fim do cessar-fogo provisório.

Depois de em junho Washington e Teerão terem assinado um memorando de entendimento para estabelecer um cessar-fogo, desbloquear o estreito de Ormuz e dar espaço a negociações sobre o programa nuclear iraniano, o Presidente dos EUA, Donald Trump, deu por encerrada a trégua há duas semanas ao considerar que o Irão estava a violar o acordo.

A Guarda Revolucionária do Irão, por seu lado, mantém ataques no Médio Oriente contas bases e interesses americanos na região, com bombardeamentos contra nações do Golfo aliadas da Casa Branca como o Kuwait, Bahrein, Jordânia e Catar.