Barron Trump entra no mundo dos negócios com bebida de `erva mate`

Segundo o perfil no LinkedIn da empresa Sollos Yerba Mate Inc, a marca envolve uma "bebida e estilo de vida construído em torno da `erva mate` e ingredientes limpos e funcionais" e está a ser preparado o lançamento, em maio, de um pacote de 12 latas com sabor a ananás e coco.

Criada em dezembro de 2025, no estado de Delaware, a empresa tem cinco diretores listados, entre eles Barron Trump, a par de Rodolfo Castello, Valentino Gomez, Spencer Bernstein e Stephen Hall.

Bernstein e Hall, respetivamente presidente e `vice`, são companheiros de escola de Barron, segundo o The New York Post, juntando-se ao mais jovem Trump para uma incursão no negócio das bebidas.

Em março, a revista People notava, citando uma fonte próxima da família, que o jovem, único filho de Trump com a atual primeira-dama Melania, queria "ganhar muito dinheiro" assim que terminasse os estudos universitários, em Economia, um interesse "herdado do pai".