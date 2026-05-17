Economia
Conversa Capital
BCP percebe "o propósito e a medida" de redução da taxa de esforço dos empréstimos no crédito à habitação
O CEO (Presidente Executivo) do Banco Comercial Português (BCP) concorda com uma eventual determinação do Banco de Portugal (BdP) de reduzir a taxa de esforço (DSTI) nos empréstimos à compra de habitação.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
"Diminuir a taxa de esforço? Acho muito bem", defende Miguel Maya, que entende essa eventual redução como uma forma de cautela para garantir que, perante a imprevisibilidade que existe, as famílias possam ter uma maior reserva e depois do empréstimo continuarem a fazer uma vida equilibrada.
Por causa da crise do Médio Oriente, o CEO do BCP não antevê qualquer "alteração com significado" ao nível do incumprimento das famílias.
Ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, defende a continuidade da garantia pública na concessão de crédito à habitação para os jovens.
Admite que para si a inflação já é uma preocupação, mas não antevê que vá faltar crédito à economia.
Nesta entrevista Miguel Maya, lamenta que não tenha existido acordo na concertação social para a alteração à legislação laboral. E lembra que quem lidera, muitas vezes, tem de decidir sem consensos com base em convicções
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Hugo Neutel, do Jornal de Negócios.