BdP está a desenvolver plano para resiliência de pagamentos

"O apagão enfatizou a necessidade de uma atuação integrada e cooperativa para robustecer a segurança e a fiabilidade dos sistemas e soluções de pagamento em Portugal e garantir uma resposta eficaz a incidentes", refere o BdP no Relatório dos Sistemas de Pagamentos de 2025, hoje divulgado.

A ideia é elaborar, no âmbito do Fórum para os Sistemas de Pagamento, um Plano Nacional para a Resiliência de Pagamentos.

A elaboração deste plano foi aprovada pelo fórum na sua reunião plenária de 20 de novembro de 2025,

Segundo o BdP, este plano está a ser feito em articulação com "entidades representativas da oferta e da procura de bens e serviços e entidades pertencentes a setores de atividade cruciais", como energias, telecomunicações e retalho.

Sobre a atividade de pagamentos no dia do apagão, o BdP regista que houve "uma quebra de 36% na quantidade e no montante das compras realizadas em terminais" localizados em Portugal face às médias das duas semanas anteriores.

Depois de "uma redução significativa" do número de transações a partir das 11:30, com o início do apagão, o setor da restauração foi o mais afetado, tendo registado reduções de 60% em quantidade e 80% em valor.

Apesar das alterações no perfil horário, o valor médio das operações nesse dia manteve-se nos 33 euros.

Os levantamentos de numerário em caixas automáticos localizados em Portugal recuaram 34% em quantidade e 24% em valor, tendo o valor médio por levantamento subido para 90 euros, acima do valor médio das duas semanas anteriores, cifrado em 78 euros.

Entre as 13:00 e as 14:00 houve um aumento do número de levantamentos, com o BdP a atribuir esta alteração a uma maior procura de numerário "enquanto alguns caixas automáticos ainda funcionavam, por disporem de baterias ou geradores".

Em 28 de abril de 2025, a Península Ibérica sofreu uma falha elétrica que deixou milhares de pessoas às escuras por várias horas, sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos. Em Portugal, o apagão ocorreu às 11:33.