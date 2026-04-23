BE diz que Governo anda a "gozar com quem trabalha" na lei laboral

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) acusou hoje o Governo de andar "a gozar com quem trabalha" no processo de revisão da legislação laboral e relembrou o anunciado veto preconizado, em campanha eleitoral, pelo Presidente da República.



"Isto parece um jogo de crianças: a ministra (do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho) não altera coisa nenhuma, ou seja, mantém uma proposta absolutamente inaceitável para os trabalhadores e diz aos trabalhadores 'vocês agora proponham qualquer coisinha'... isto é brincar, na verdade, isto é gozar com quem trabalha", disse José Manuel Pureza.



"Isto é mesmo gozar com quem trabalha, é um jogo de crianças que só mostra a arrogância da ministra", adiantou.



Em declarações à agência Lusa, o coordenador bloquista vincou que a "marca do dia de hoje" resultou da decisão da UGT de reprovar a proposta do Governo para alterar as leis laborais.



"Mostra que os trabalhadores, no seu todo, rejeitam, mostra que o Governo, para esta proposta, só tem o apoio dos patrões e que o Presidente António José Seguro só tem uma alternativa, para ser coerente com o compromisso que assumiu perante o país durante a campanha eleitoral, que é vetar esta proposta", argumentou José Manuel Pureza.



A ministra do Trabalho instou hoje a UGT a "mostrar que quer efetivamente uma aproximação" e disse que vai convocar uma reunião de Concertação Social para 07 de maio para encerrar o processo negocial.



"O Governo entende que não basta a UGT manifestar disponibilidade para continuar a negociar se vier a haver propostas do Governo", afirmou a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, horas depois de o secretariado nacional da UGT ter rejeitado por unanimidade a última versão da proposta de revisão da legislação laboral.

