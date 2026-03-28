BE garante que Governo tem em agenda "retirar singularidade" à agência Lusa

"O que o Governo tem em agenda, ou tem como proposta, é retirar identidade, é retirar singularidade à Lusa. E a Lusa tem sido uma das únicas, uma das raras vozes de pluralismo, de defesa do pluralismo, de escuta do pluralismo, de revelação do pluralismo à sociedade portuguesa", afirmou o coordenador do Bloco, na sequência da reunião da Mesa Nacional do partido.

"Parece absolutamente evidente que ao anular a Lusa no âmbito de um grupo RTP, o Governo não tem outro propósito que não seja anular essa singularidade, essa voz plural. Vemos essa medida como muito negativa, como uma medida de silenciamento, uma medida que atenta, portanto, contra o pluralismo democrático, e não vemos a coisa como menos do que isso", ressalvou.

Pureza defendeu também um reforço dos meios da Lusa a fim de uma maior cobertura do território nacional, assim como para uma mais abrangente cobertura das temáticas.

"Reforçar a Lusa, reforçar os meios da Lusa justamente para terem capacidade de cobertura plena do território nacional e para terem capacidade de cobertura de todas as temáticas de uma maneira plural", disse.