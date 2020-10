Beira Baixa integra europeu projeto para melhorar gestão de riscos transfronteiriços

"A área transfronteiriça que abarca a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e a Região Autónoma da Extremadura espanhola integra o caso de estudo do projeto que compreende os perigos de incêndio florestal, os eventos meteorológicos extremos e os acidentes industriais", afirma a CIMBB, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Uma grande parte dos desastres naturais, mas também aqueles de origem tecnológica, apresentam riscos transfronteiriços e as suas implicações económicas, ambientais e sociais não têm fronteiras políticas definidas.

Estas preocupações levaram à constituição de uma equipa de trabalho ibérica, da qual fazem parte as entidades Meteogrid (Espanha), que coordena o projeto, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (Portugal), a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (Portugal), o Servicio de Prevención y Extinción de Incêndios Florestales de Extremadura (INFOEX) (Espanha), a Universidade de Aveiro (Portugal) e Universidad Politécnica de Cataluña (Espanha).

O grupo de trabalho preparou uma candidatura ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil da União Europeia (UE) que financia projetos para avaliação e análise de riscos transfronteiriços.

Neste âmbito, surgiu e foi aprovado o projeto `Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk Assessment` (VESPRA), com o propósito criar um sistema de avaliação e análise das vulnerabilidades transfronteiriças na sequência de processos de recolha de dados, avaliação e impacto dos mesmos no território.

"Este objetivo contribuirá para a melhoria da gestão de emergência, para o apoio à decisão e para o aprofundamento da colaboração institucional entre entidades de países que partilham uma mesma fronteira", lê-se na nota.

O projeto VESPRA conta com um valor total de investimento de cerca de 783 mil euros.

A CIMBB integra os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.