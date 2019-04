Partilhar o artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros Imprimir o artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros Enviar por email o artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros Aumentar a fonte do artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros Diminuir a fonte do artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros Ouvir o artigo BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros