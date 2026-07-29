Bloomberg. Grupos Lufthansa e Air France-KLM apresentaram proposta para a TAP

"No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, SA consagrada no artigo 13º do Caderno de Encargos (CE) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141 -- B/2025, a PARPÚBLICA, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ("Deutsche Lufthansa AG") [indicadas por ordem alfabética]", confirmou por seu lado o comunicado da Parpública.

O prazo para entrega de propostas vinculativas para a compra de 49,9 por cento da TAP terminava esta quarta-feira. A compra da participação inclui os cinco por cento dirigidos preferencialmente aos trabalhadores.





As propostas finais deverão incluir os termos financeiros e estratégicos para a entrada no capital da companhia aérea. Serão ainda avaliados o investimento previsto, o desenvolvimento da frota, a aposta em áreas como a manutenção e os combustíveis sustentáveis e o respeito pelos compromissos laborais.





A parcela não subscrita poderá ser adquirida pelo investidor selecionado, ao abrigo de um direito de preferência.



A privatização da transportadora aérea nacional encerra mais um capítulo, com o governo a pretender encerrar o dossier até setembro.



O prazo exerce pressão sobre a Parpública, responsável por analisar e responder às propostas apresentadas, num prazo de 30 dias.



As últimas avaliações valorizam a TAP entre 1,4 mil milhões e dois mil milhões de euros, tendo concluído o seu processo de reestruturação.



Operação que custou 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes portugueses injetados ao longo dos últimos anos. O executivo poderá encaixar cerca de 700 mil a mil milhões de euros com a privatização.



