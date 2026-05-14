BNA revê em baixa inflação para 11,5% em Angola

O anúncio foi feito pelo governador do BNA, Manuel Tiago Dias, no final da 129.ª Reunião Ordinária do Comité de Política Monetária.

O governador destacou que a inflação homóloga tem mantido a trajetória descendente, tendo-se situado em 11,58% em abril, face aos 12,42% do mês anterior, desaceleração que foi registada em todas as províncias do país.

"No que se refere à trajetória da inflação e não se vislumbrando pressões inflacionistas preocupantes nos próximos meses, o Comité de Política Monetária reviu em baixa a projeção da taxa de inflação para 11,5% em 2026, mantendo, no entanto, a previsão de crescimento do produto interno bruto em 3,5%", disse Manuel Tiago Dias.

O governador acrescentou que o Comité de Política Monetária continuará a monitorizar de forma prudente os riscos internos e externos suscetíveis de influenciar a trajetória da inflação e a estabilidade macroeconómica interna.