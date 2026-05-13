BNDES regista lucro trimestral de 539 ME, subida de 17% face a 2025

O valor é 17% superior ao registado no mesmo período de 2025, segundo informou na terça-feira o banco estatal brasileiro

Nos últimos 12 meses, encerrados em março, o lucro recorrente atingiu 15,6 mil milhões de reais (2,71 mil milhões de euros), segundo dados divulgados pelo BNDES.

Os ativos totais do banco aproximaram-se de 1 bilião de reais, ao alcançarem 995 mil milhões de reais (173,1 mil milhões de euros), crescimento superior a 45% desde 2022.

A carteira de crédito expandida subiu 14% face a 2025 e atingiu 678,2 mil milhões de reais (108 mil milhões de euros), o valor mais elevado registado desde 2016, informou o banco estatal em comunicado.

Os números do BNDES mostraram um crescimento de 51% nas aprovações de crédito para o setor de infraestrutura, com valores de 13,4 mil milhões de reais (2,3 mil milhões de euros).

Já as aprovações de crédito para agropecuária mostram um crescimento de 40% e de 67% para a indústria.

As aprovações de crédito do banco estatal para micro, pequenas e médias empresas atingiram 29 mil milhões de reais (5,04 mil milhões de euros), "alta de 120% na comparação com o mesmo período de 2025".

As garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros, informou o BNDES, chegaram a 20,8 mil milhões de reais (3,61 mil milhões de euros).

A carteira de participações societárias totalizou 110,3 mil milhões de reais (19,19 mil milhões de euros), impulsionada pela valorização de investimentos em empresas como Petrobras, JBS, Axia Energia (nome da antiga Eletrobras) e Copel.

O património líquido alcançou 192 mil milhões de reais (33,41 mil milhões de euros), novo recorde histórico para o banco, apoiado pelo lucro líquido trimestral e pela valorização de ativos financeiros.

A taxa de incumprimento do BNDES permaneceu em 0,046% em março, abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional, que registou 4,33% no mesmo período, segundo o banco estatal brasileiro.