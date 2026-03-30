Economia
Bolsa de Lisboa fecha com subida de 2,11% com ajuda do grupo EDP e da Sonae
A bolsa de Lisboa fechou hoje com uma subida de 2,11%, para 9.069,55 pontos, uma valorização superior à dos principais mercados europeus, impulsionada por um crescimento acima dos 3% do grupo EDP e da Sonae.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 14 subiram, tendo a Ibersol e Corticeira Amorim ficado inalteradas, em 10,8 euros e 6,43 euros.
As principais praças europeias fecharam hoje em alta, com Londres a avançar 1,61%, Paris 0,92%, Frankfurt 1,18%, Madrid 0,99% e Milão 1,02%.