Bolsa de Lisboa fecha em alta com Teixeira Duarte a ganhar mais de 6%

Bolsa de Lisboa fecha em alta com Teixeira Duarte a ganhar mais de 6%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a subir 1,12% para 9.157,33 pontos e a Teixeira Duarte a ascender mais de 6%, em linha com a restante Europa.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 12 subiram, duas desceram e o BCP e a Altri ficaram inalterados em, respetivamente, 1,02 e 4,88 euros.

A liderar as subidas ficou a Teixeira Duarte, que ganhou 6,78% para 0,55 euros.

No resto da Europa, Frankfurt progrediu 1,03%, Londres 0,65%, Madrid 0,64% e Paris 0,55%.

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