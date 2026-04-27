Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta com Teixeira Duarte a ganhar quase 6%
A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, a subir 0,59% para 9.177,55 pontos, com a Teixeira Duarte a avançar quase 6%, num dia de uma Europa com tendência indefinida.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, sete desceram e o BCP manteve-se inalterado em 0,87 euros.
As principais praças europeias fecharam hoje mistas, com Londres a cair 0,56% e Paris e Frankfurt a recuarem 0,19% cada uma. A subir fecharam Madrid, 0,01%, e Milão, 0,04%.