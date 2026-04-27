Bolsa de Lisboa fecha em alta com Teixeira Duarte a ganhar quase 6%

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, sete desceram e o BCP manteve-se inalterado em 0,87 euros.

As principais praças europeias fecharam hoje mistas, com Londres a cair 0,56% e Paris e Frankfurt a recuarem 0,19% cada uma. A subir fecharam Madrid, 0,01%, e Milão, 0,04%.