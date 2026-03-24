Bolsa de Lisboa fecha em alta numa Europa maioritariamente positiva

Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 12 subiram, três desceram e a Ibersol ficou inalterada em 10,80 euros.

A liderar as subidas ficou a Galp, que cresceu 3% para 20,92 euros.

No resto da Europa, Londres progrediu 0,72%, Paris 0,23% e Madrid 0,13%, enquanto Frankfurt desacelerou 0,07%.