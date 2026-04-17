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Bolsa de Lisboa fecha em queda arrastada pelo setor da energia

Bolsa de Lisboa fecha em queda arrastada pelo setor da energia

A bolsa de Lisboa fechou hoje em queda, de 0,51%, para 9.185,28 pontos, prejudicada pelo setor da energia, com a Galp a perder mais de 5%, num dia de ganhos no resto da Europa.

Lusa /
Jeenah Moon - Reuters

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Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 subiram e quatro desceram na última sessão da semana.

As principais praças europeias fecharam hoje em alta, lideradas por Frankfurt e Madrid, que avançaram 2,27% e 2,18% respetivamente. A subir estiveram também Londres (0,73%), Paris (1,97%) e Milão (1,75%).

 

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