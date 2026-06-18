Bolsa de Lisboa fecha em queda com Mota-Engil a perder mais de 2%

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 caíram e duas subiram, tendo o BCP e a Ibersol fechado inalteradas, em 1,03 euros e 10,30 euros, respetivamente.

As principais praças europeias fecharam hoje mistas, com Londres e Madrid a recuarem 1,08% e 0,09%, respetivamente. Por outro lado, Paris, Frankfurt e Milão subiram 0,44%, 0,37% e 0,18%.