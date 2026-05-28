Economia
Bolsa de Lisboa fecha em queda e acompanha tendência europeia
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno negativo, com o PSI a cair 0,53% para 9.087,82 pontos, num dia em que as construtoras Mota-Engil e Teixeira Duarte e a Jerónimo Martins lideraram as perdas.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 12 terminaram a sessão em terreno negativo e as restantes quatro em terreno positivo.
Nas restantes principais praças europeias, o britânico FTSE 100 perdeu 0,75%, o espanhol IBEX-35 recuou 0,55%, o alemão DAX caiu 0,34% e o francês CAC-40 desvalorizou-se 0,23%.