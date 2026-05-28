Bolsa de Lisboa fecha em queda e acompanha tendência europeia

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 12 terminaram a sessão em terreno negativo e as restantes quatro em terreno positivo.

Nas restantes principais praças europeias, o britânico FTSE 100 perdeu 0,75%, o espanhol IBEX-35 recuou 0,55%, o alemão DAX caiu 0,34% e o francês CAC-40 desvalorizou-se 0,23%.