Economia
Bolsa de Lisboa volta a fechar em alta e toca máximos de 2008
A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, a avançar 0,29%, para 9.295,90 pontos, um novo máximo desde junho de 2008, com a EDP a avançar 1,49%, e em linha com as principais praças europeias.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, cinco desceram e a REN, Ibersol e EDP Renováveis mantiveram-se inalteradas, em 3,82 euros, 11,45 euros e 13,50 euros, respetivamente.
Os principais mercados europeus fecharam hoje em alta, com Londres a avançar 1,18%, Paris 0,47%, Frankfurt 0,76%, Madrid 1,49% e Milão 1,11%.
