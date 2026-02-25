Bolsa de Lisboa volta a fechar em alta e toca máximos de 2008

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, cinco desceram e a REN, Ibersol e EDP Renováveis mantiveram-se inalteradas, em 3,82 euros, 11,45 euros e 13,50 euros, respetivamente.

Os principais mercados europeus fecharam hoje em alta, com Londres a avançar 1,18%, Paris 0,47%, Frankfurt 0,76%, Madrid 1,49% e Milão 1,11%.

Lusa/Fim