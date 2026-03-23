Bolsa de Tóquio abre com Nikkei a perder 4,81%

O segundo indicador, o Topix, evoluía também em terreno negativo, a perder 4,33% para 3.453,08 pontos, por volta das 10:00 locais (01:00 em Lisboa).

A queda na bolsa de Tóquio ocorre após o Irão ter afirmado, no domingo, que está disposto a fechar por completo o estreito de Ormuz, via fundamental para o transporte de petróleo bruto, em resposta ao ultimato do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deu 48 horas a Teerão para o abrir ao tráfego, ameaçando que, caso contrário, poderia ordenar ataques às centrais elétricas iranianas.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.