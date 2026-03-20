Bolsas europeias com quedas de 2% em dia de subidas no preço do petróleo

No fecho da sessão de hoje, Frankfurt cedeu 2,82% e o índice Euro Stoxx 50, que acompanha o desempenho de 50 grandes empresas da zona euro, perdeu 2%.

No mesmo sentido, Londres baixou 2,35%, Madrid 2,27%, Paris 2,03% e Lisboa 2,13%, enquanto Milão se contraiu 1,97%.

As bolsas europeias foram influenciadas pela subida de 1,37% do preço do petróleo Brent para 110,02 dólares por barril.

O preço do barril oscilou hoje entre 105 dólares e 111,22 dólares.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,74% para 97,21 dólares (cerca de 84,46 euros).

Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street encerrou em baixa, com o índice Dow Jones a perder 0,44%.

O preço do ouro caiu hoje 1,54% para 4.578 dólares (3.978 euros) por onça, enquanto o da prata recuou 4,13% para 69,82 dólares (60,66 euros).

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, avisou hoje, em entrevista ao Financial Times, que o mundo enfrenta a maior ameaça energética da História devido à guerra no Irão.