Bolsas europeias sobem e petróleo cai perante possível acordo de paz no Irão

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,17% para 624,28 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,67% e 0,28%, bem como as Madrid e Milão que subiam 0,18% e 0,16%, respetivamente.

Londres era a exceção e descia 0,27%.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,31% para 9.237,72 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).

O euro estava em alta e subia 0,14% para 1,1765 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para ganhos de 0,35% e de 0,28%, respetivamente.

Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos terminaram na quarta-feira em alta, o Dow Jones a avançar 1,24% e o Nasdaq 2,02%.

Depois de as bolsas terem subido mais de 2% na quarta-feira, os investidores optam esta quinta-feira por aproveitar os recentes aumentos nos preços de muitos valores para recolher benefícios.

Os Estados Unidos e o Irão estão a aproximar-se de um acordo sobre um memorando para pôr fim à guerra, informou a CNN, que cita uma fonte regional próxima das negociações.

Espera-se que o Irão responda hoje à proposta norte-americana através dos mediadores.

Neste contexto, o preço do petróleo Brent, o de referência na Europa, para entrega em julho, recua 2,95% para 98,28 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, baixava 2,70% para 88,77 dólares.

O gás natural para entrega a um mês no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 3,08% para 42,551 euros por megawatt-hora (MWh).

Na quarta-feira, o Brent fechou com uma queda de 7,83%, embora durante o dia tenha chegado a perder quase 12% e o mínimo da sessão se tenha situado em 96,75 dólares.

Por sua vez, os metais preciosos estão em alta, com um aumento de 1,03% no caso do ouro, para 4.739,54 dólares a onça, e de 2,52% no caso da prata, para 79,31 dólares.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, depois de três dias sem cotação devido a feriados, disparou hoje 5,58% para um novo máximo acima de 62.000 pontos, impulsionado pelas empresas tecnológicas e pelo otimismo dos investidores em relação ao andamento das negociações entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra.

Por sua vez, a bolsa de Xangai ganhou 0,48%, a de Shenzhen subiu 1,18%, e o Hang Seng de Hong Kong, avançava 1,68% pouco antes do final da sessão.

Na agenda macroeconómica, hoje a agência de estatística europeia Eurostat divulgará os números das vendas a retalho da zona euro do mês de março.

Em princípio, espera-se que este indicador tenha voltado a cair, devido à baixa confiança que os consumidores da região demonstram, especialmente depois do início do conflito no Médio Oriente e o consequente aumento dos preços da energia.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos descia para 2,964%, depois de ter fechado em 2,999% na sessão anterior.

Em relação às criptomoedas, a bitcoin desce 0,12%, mas mantém-se acima da barreira de 80.000 dólares (81.323,10 dólares).