Bolsas europeias sobem mais de 1,4% e petróleo cai mais de 5% após acordo de paz

Às 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 1,06% para 639,91 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 1,47% e 1,74%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,38% e 1%, respetivamente. Londres era a exceção, já que subia, mas apenas 0,62%.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência de alta da abertura, com o principal índice, o PSI, a descer 0,28% para 9.068,41 pontos.

As perspetivas otimistas levam o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, a recuar 5,07% para 82,90 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, de referência nos Estados Unidos da América (EUA), baixava 5,24%, para 80,43 dólares.

O gás natural para entrega em julho no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, cedia 5,88% para 44,034 euros por megawatt-hora (MWh).

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq registam avanços de 1,01% e 1,99%, respetivamente, depois de na sexta-feira o primeiro ter fechado a subir 0,70% e o segundo a avançar 0,31%.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se hoje a França para participar na cimeira de líderes do G7, depois de ter anunciado um acordo com o Irão para pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

A cimeira do G7 na localidade francesa de Evián, na fronteira com a Suíça, será a primeira reunião entre os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão desde o início da guerra com o Irão, que provocou graves perturbações no mercado de petróleo mundial.

Trump tentará na cimeira definir os detalhes do acordo com o Irão, embora não se espere a presença nem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nem do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salmán.

O acordo pretende pôr fim ao conflito iniciado depois da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica no passado dia 28 de fevereiro, que permitirá a reabertura imediata do estreito de Ormuz, uma via chave para o comércio petrolífero.

Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio disparou hoje 4,99% e marcou um novo máximo ao fechar acima de 69.000 pontos, o índice de referência da bolsa de Xangai ganhou 1,61% e o da de Shenzhen 3,79%.

O Hang Seng de Hong Kong subia 0,59 pouco antes do final da sessão.

Na agenda do dia destaca-se na zona euro a produção industrial de abril, enquanto nos EUA a semana é marcada pela reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), que começará na terça-feira e terminará na quarta-feira, e da qual se espera a manutenção das taxas diretoras na faixa entre 3,5% e 3,75%.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos cai para 2,951%, depois de ter fechado em 2,994% na sessão anterior.

O euro estava em alta e subia 0,34% para 1,1607 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

No mesmo sentido, os metais preciosos estavam em alta, com uma subida de 2,27% no caso do ouro, para 4.314,63 dólares a onça, e um avanço de 3,12% no caso da prata, para 70,1428 dólares.

A bitcoin subia 2,78% para 65.770,8 dólares.