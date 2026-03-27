Bombeiros vão receber apoio de 360 euros por veículo pesado para combustíveis

Em declarações feitas depois do Conselho de Ministros, Luís Montenegro anunciou um conjunto de medidas para fazer face à subida do preço dos combustíveis e avançou que as associações humanitárias de bombeiros estão incluídas no pacote de ajudas.

Neste caso, explicou o primeiro-ministro, o apoio será pago de uma só vez: 360 euros para veículos pesados, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 1.200 litros de combustível por mês, e 120 para os restantes veículos, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 400 litros por mês.