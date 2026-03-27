Bombeiros vão receber apoio de 360 euros por veículo pesado para combustíveis
As associações humanitárias de bombeiros vão receber um apoio extraordinário de 360 euros por veículo pesado, para fazer face à subida dos preços dos combustíveis, anunciou hoje o primeiro-ministro.
Em declarações feitas depois do Conselho de Ministros, Luís Montenegro anunciou um conjunto de medidas para fazer face à subida do preço dos combustíveis e avançou que as associações humanitárias de bombeiros estão incluídas no pacote de ajudas.
Neste caso, explicou o primeiro-ministro, o apoio será pago de uma só vez: 360 euros para veículos pesados, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 1.200 litros de combustível por mês, e 120 para os restantes veículos, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 400 litros por mês.