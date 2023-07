Botsuana oferece 8.000 elefantes a Angola para repovoar parques nacionais

De acordo com uma nota de imprensa da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, as delegações encabeçadas pelos Presidentes de Angola, João Lourenço, e do Botsuana, Eric Masisi, trabalharam hoje, em Gaborone, para dar seguimento e consolidar os aspetos discutidos em primeira instância pelos dois Chefes de Estado, no seu encontro a sós prévio.

A Estratégia Nacional e Plano de Ação da Biodiversidade 2019-2025 prevê a identificação, em colaboração com os Governos provinciais, de territórios para a criação de Reservas de pacaça e elefante nas províncias do Uíje, Zaire e Lunda Norte.

O Presidente angolano encontra-se em Gaborone, capital do Botsuana, onde se deslocou quinta-feira para o reforço da cooperação entre os dois países.

A nota destaca que para a futura cooperação entre os dois países africanos, os Governos elegeram a área dos diamantes, para Angola colher a experiência daquele país em termos de produção, lapidação e comercialização.

A lista de áreas para cooperação integra igualmente a pecuária, para o repovoamento bovino de Angola, que vai contar com a assistência do Botsuana no envio de embriões e sémen.

Os dois Governos abordaram igualmente a ligação aérea entre Gaborone e Luanda, cooperação na área de energia, com uma perspetiva de fornecimento de energia elétrica ao Botsuana a partir da província angolana do Cuando Cubango.

Na área dos combustíveis, Angola convidou o Botsuana a fazer parte da estrutura acionista da refinaria do Lobito em construção, iniciativa acolhida pelas autoridades de Gaborone.