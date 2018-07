BPI emprestou mais dinheiro para casas e carros

No primeiro semestre deste ano, os lucros do BPI dispararam para mais de 366 milhões de euros - um número que contrasta com os prejuízos de mais de 100 milhões de euros que o banco registou nos primeiros seis meses do ano passado.



A concessão de crédito ao consumo e automóvel aumentou mais de 9%. E o crédito à habitação aumentou 44% entre Junho de 2017 e 2018.