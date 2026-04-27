Brent ultrapassa 108 dólares barril apesar da nova proposta de negociação de Teerão

Cerca das 10:30 em Lisboa, e segundo dados da Bloomberg recolhidos pela Lusa, o Brent, petróleo de referência da Europa, para entrega em junho subia 2,66%, para 108,09 dólares.

No entanto, por volta das 09:00 em Lisboa, o barril de Brent chegou a valorizar-se com mais força, quase 3%, para um máximo de 108,47 dólares.

O Brent mantém hoje a tendência de alta da semana passada, quando subiu quase dez dólares, devido à falta de avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.

Hoje, sobe novamente apesar de o Irão ter apresentado uma nova proposta de negociação aos Estados Unidos para reabrir o estreito de Ormuz, pôr fim à guerra e adiar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão para mais tarde.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araqchí, encontra-se hoje em São Petersburgo para se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Araqchí chegou à Rússia depois de viajar a Omã e ao Paquistão no fim de semana, quando as negociações entre os Estados Unidos e o Irão foram travadas depois de o chefe da diplomacia iraniano ter deixado Islamabad e Washington ter cancelado a viagem dos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner.