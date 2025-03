Brisa notifica Concorrência da compra da Via Verde

"A operação de concentração consiste na aquisição pela Brisa -- Auto Estradas de Portugal, S.A. ("Brisa") do controlo exclusivo da Via Verde Portugal -- Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A. ("Via Verde")", segundo conta na ficha do processo publicada hoje no `site` do regulador da Concorrência.

Na terça-feira, a Brisa tinha anunciado, em comunicado, que tinha chegado a acordo com o grupo Ascendi para a compra dos 25% que detém na Via Verde, passando a deter a totalidade do capital social da empresa, sublinhando que a operação está sujeita à aprovação da AdC e do Banco de Portugal.

A Brisa já tinha comprado a participação da SIBS na sociedade, em 2021, ficando-lhe apenas a faltar a posição da Ascendi para controlar a Via Verde na totalidade.

O capital da Ascendi é controlado pela Ardian, uma sociedade independente de investimento privado sediada em França e que gere ativos na Europa, América do Norte e Ásia, lembrou a Brisa.

No aviso hoje publicado, a AdC dá conta de que a notificação foi recebida em 13 de janeiro e que "as observações" devem ser remetidas ao regulador", no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso.