Bruxelas aprova empresa comum da Airbus e Air France para manutenção de aeronaves A350

Em comunicado, o executivo comunitário aponta que a `joint venture` (empresa comum) resulta da combinação das atividades da Airbus SAS e da Société Air France no domínio da manutenção de componentes para companhias aéreas que operam o modelo A350 a nível mundial.

"A Comissão concluiu que a operação notificada não levanta preocupações em matéria de concorrência, dado o seu impacto limitado nos mercados onde as empresas atuam. A empresa comum continuará a enfrentar concorrência de vários operadores credíveis, incluindo outros fabricantes de componentes e prestadores de serviços de manutenção para o A350, bem como companhias aéreas que realizam a reparação dos componentes das suas próprias frotas", elenca a instituição.

Bruxelas acrescenta ainda que, com a maturação da plataforma A350, "é expectável o surgimento de um mercado de componentes em segunda mão, reduzindo assim as barreiras à entrada para novos prestadores de serviços de manutenção".

A operação foi analisada ao abrigo do procedimento normal de controlo de concentrações da União Europeia.

No âmbito da investigação europeia, Airbus e Air France apresentaram argumentos relacionados com ganhos de eficiência, mas a Comissão Europeia não teve necessidade de proceder a uma análise aprofundada, tendo apenas avaliado preliminarmente a plausibilidade dessas alegações.

Em causa está uma parceria destinada à gestão global da manutenção de componentes do Airbus A350, visando partilha de peças, otimizar reparações e melhorar o suporte técnico da frota.

A iniciativa foi anunciada em 2023 e agora aprovada pela Comissão Europeia no âmbito das regras de concorrência da UE, sendo essencialmente uma parceria industrial no setor da manutenção aeronáutica.