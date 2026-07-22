Bruxelas aprova fusão Paramount-Warner com condições para proteger a concorrência

"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento da UE relativo às concentrações, a aquisição proposta pela Paramount Skydance Corporation da Warner Bros. Discovery. A aprovação está condicionada ao pleno cumprimento dos compromissos apresentados pela Paramount", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

A Comissão Europeia aprovou a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, mas impôs várias condições para evitar problemas de concorrência no mercado de distribuição cinematográfica europeu. Bruxelas receava que a integração dos catálogos da Paramount, Warner e Universal pudesse reduzir a concorrência e resultar em condições menos favoráveis para os operadores de cinema e consumidores.



Para obter luz verde, a Paramount comprometeu-se a abandonar a parceria de distribuição que mantém com a Universal através da United International Pictures (UIP) no Espaço Económico Europeu e a não celebrar novos acordos de distribuição conjunta com a Universal durante os próximos dez anos. As medidas abrangem vários países europeus, incluindo Portugal.



A Comissão considera que estes compromissos eliminam os riscos identificados e determinou que um administrador independente acompanhará o seu cumprimento. Apesar da aprovação na União Europeia, a operação enfrenta obstáculos nos Estados Unidos, onde um tribunal ordenou a suspensão temporária da fusão após uma ação judicial de 12 estados que alegam riscos de monopólio.

c/Lusa