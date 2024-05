Bruxelas melhora crescimento da UE para 1% este ano e mantém o da zona euro em 0,8%

Nas previsões de primavera, hoje divulgadas, o executivo comunitário melhora, assim, a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE) para 1% este ano, face aos 0,9% inscritos nas previsões intercalares de inverno, e manteve o da zona euro em 0,8%.

"Após uma ampla estagnação económica em 2023, um crescimento melhor do que o esperado no início de 2024 e a redução em curso da inflação criaram o cenário para uma expansão gradual da atividade ao longo do horizonte de previsão", assinala, esperando que "quase todos os Estados-Membros" regressem ao crescimento este ano.