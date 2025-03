Bundesbank espera que economia alemã cresça ligeiramente no primeiro trimestre

Os economistas do Bundesbank consideram no boletim mensal de março, hoje publicado, que "a economia alemã poderá crescer ligeiramente no primeiro trimestre de 2025" e acrescentam que "a tendência básica da indústria continuou a ser fraca no primeiro trimestre".

O Bundesbank salienta que "a ligeira recuperação da procura externa de produtos industriais alemães não foi sustentada no início deste ano".

"A elevada incerteza quanto às condições económicas e políticas evapora a vontade de investir. Além disso, a baixa utilização da capacidade na indústria está a travar o investimento", segundo o Bundesbank.

O consumo privado também não conseguiu dar impulsos de crescimento no início do ano, uma vez que o mercado de trabalho arrefece e as preocupações com a perda de emprego criam insegurança entre os trabalhadores.

Numerosas empresas alemãs, especialmente no setor automóvel, mas também noutros setores, como o financeiro e o da logística, anunciaram reduções drásticas de postos de trabalho.

Os consumidores estão relutantes em gastar, apesar de terem mais margem de manobra para gastar, porque os salários aumentaram fortemente no ano passado.

Os economistas do Bundesbank acreditam que o setor dos serviços poderá contribuir um pouco para o crescimento no primeiro trimestre, mas sem um impulso do consumo privado.

Dizem também que "a política comercial restritiva e incerta dos EUA poderá reduzir ainda mais as exportações", especialmente se forem aplicadas tarifas elevadas aos produtos provenientes da União Europeia (UE).

O Bundesbank espera, portanto, que o aumento das despesas aprovado pela Alemanha impulsione o crescimento da sua economia no próximo ano, depois de ter estado em recessão nos últimos dois anos.

O Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, aprovou um aumento das despesas com a defesa e um orçamento extraordinário de 500.000 milhões de euros para investimentos em infraestruturas e proteção do clima.