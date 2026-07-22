Cabaz alimentar regista a maior descida desde o início do ano

O porta-voz da Deco Protesto, Nuno Figueiredo, explica que esta queda se deve aos preços da carne e do peixe congelados. Outros produtos, como o feijão, o arroz ou a alface também tiveram uma diminuição de preços.Ainda assim, apesar desta baixa, Nuno Figueiredo refere que o valor do cabaz continua acima do valor do início do ano de 2026."Estamos mais de dez euros acima do valor do cabaz no início do ano", sublinha o responsável.Sobre o que esperar nas próximas semanas, o porta-voz da Deco Proteste diz que é difícil prever se a tendência de descida se vai manter ou não.