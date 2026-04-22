Cabaz alimentar ultrapassa 260 euros e atinge novo máximo

Em comunicado, a organização de defesa do consumidor indica que o cabaz alimentar "custa esta semana 260,89 euros, mais 1,37 euros face à semana anterior".





Este é o valor mais elevado desde que se iniciou a monitorização do preço do cabaz alimentar, em janeiro de 2022. Foi também a sétima semana consecutiva de aumento.





"Há quatro anos era possível comprar o mesmo cabaz essencial por menos 73,19 euros", ou seja, houve uma subida de quase 39 por cento, indica a Deco Proteste.







O cabaz alimentar inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.





Na última semana, os flocos de cereais, o café torrado moído e os douradinhos de peixe. Desde 2022, os maiores aumentos em percentagem foram os da carne de novilho para cozer, a couve-coração e os ovos.