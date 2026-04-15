Cabo Verde defende melhores condições de financiamento para países vulneráveis ao clima

"Para países vulneráveis como Cabo Verde e os membros do V20, esta não é apenas uma discussão técnica, mas sim sobre o direito ao desenvolvimento, à estabilidade e esperança. A concessionalidade não é um privilégio, é uma condição de sobrevivência. Países altamente vulneráveis não podem continuar a aceder a financiamento em condições quase comerciais, enquanto enfrentam secas, tempestades e choques externos que não provocaram", escreveu na sua página de rede social Facebook.

O também ministro das Finanças de Cabo Verde falava no diálogo ministerial das reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que decorrem em Washington até sábado.

Olavo Correia defendeu a criação de um "piso mínimo de concessionalidade" para o financiamento climático e do desenvolvimento sustentável, que tenha em conta a vulnerabilidade dos países e não apenas o rendimento `per capita`.

"Sem isso, o financiamento que deveria reforçar a resiliência acaba por agravar a fragilidade", alertou.

O vice primeiro-ministro considerou ainda que a reestruturação da dívida deve servir o crescimento económico e permitir investimento em adaptação climática, capital humano e infraestruturas resilientes, em vez de prolongar ciclos de ajustamento sem desenvolvimento.

"A dívida deve ser ajustada ao ritmo da transformação económica e ao tempo necessário para investir no futuro", afirmou.

Afirmou também que os países vulneráveis não podem depender apenas de financiamento externo, defendendo a criação de mecanismos para mobilizar recursos internos.

Nesse âmbito, destacou o papel da diáspora cabo-verdiana como parceiro estratégico de investimento, conhecimento e confiança.

O governante defendeu instrumentos como obrigações da diáspora, fundos de resiliência climática e mecanismos de financiamento misto para transformar poupanças em investimento produtivo.

Apontou ainda que o financiamento das instituições de desenvolvimento deve alinhar-se com estratégias nacionais, como os Climate Prosperity Plans, apostando em setores como energias renováveis, economia azul, turismo resiliente e agricultura inteligente face ao clima.

Olavo Correia defendeu, por fim, um modelo de desenvolvimento resiliente, com menos dependência externa e maior mobilização de recursos internos.

As reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) decorrem em Washington desde segunda-feira, reunindo ministros das Finanças e da Economia de vários países para analisar os impactos de choques económicos globais, incluindo a energia, a política monetária e os fluxos financeiros internacionais.