Café é o principal produto que Timor-Leste exporta

"As exportações não petrolíferas aumentaram 21,7% em 2024, atingindo 21 milhões de dólares (19,3 milhões de euros), com o café como principal produto", pode ler-se no relatório do BCTL sobre o desempenho económico do país.

Segundo o documento, apresentado no Ministério das Finanças, em Díli, a "Indonésia e os Estados Unidos mantiveram-se como os principais destinos das exportações, embora as vendas para a Indonésia tenham caído 27,8%".

"As importações de Timor-Leste aumentaram 12,5% em 2024, totalizando 923,2 milhões de dólares (852,3 milhões de euros) com a Indonésia e a China como os principais fornecedores. Os produtos mais importados incluíram combustíveis, veículos e cereais", diz o BCTL.

O relatório salienta também que houve uma "redução das importações de serviços relacionadas com a indústria transformadora e um aumento das exportações de serviços, sobretudo no setor das viagens e do turismo, que registou um crescimento de 18,2%".