Câmara da Covilhã isenta esplanadas e cria regime para alargamento

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia presidida por Vítor Pereira explica que a medida entrou em vigor na segunda-feira e que visa ajudar a minimizar "os prejuízos causados a estes estabelecimentos durante o encerramento determinado pelo Governo, no âmbito do combate à pandemia da covid-19".

Ao criar um regime excecional para a alargamento ou atribuição de esplanadas, o município também tem como objetivo "facilitar o cumprimento das regras de distanciamento físico, permitindo privilegiar o espaço exterior alargado para servir mais clientes".

A informação detalha ainda que os pedidos devem ser efetuados no Balcão Único da Câmara Municipal ou no Balcão do Empreendedor, através de formulário próprio, no qual constará a planta de localização, medidas e fotografias do espaço, bem como a informação relativa à capacidade de instalação da esplanada e ao número de mesas e cadeiras que o operador pretende instalar.

