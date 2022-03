Camionistas espanhóis em greve há 12 dias

Os camionistas espanhóis já estão em greve há 12 dias. Apesar do acordo alcançado esta madrugada com o Governo, a Plataforma Nacional que representa o setor, não pára os protestos e não desconvoca a paralisação. Com os camiões parados há quase duas semanas, já há rutura no abastecimento de supermercados e fábricas.