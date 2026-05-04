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Campanha da pesca da sardinha arrancou à meia-noite

Campanha da pesca da sardinha arrancou à meia-noite

A pesca foi retomada em toda a costa continental após quase cinco meses encerrada. Portugal este ano tem uma quota mais baixa do que o ano passado. São menos 960 toneladas do que em 2025.

RTP /
Foto: António Antunes - RTP

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É sempre um momento esperado pelos pescadores portugueses, pelas lotas e pela indústria de conservas.

A pesca da sardinha tinha encerrado em 3 de dezembro, para proteger o recurso. A quota da sardinha tem gestão partilhada entre Portugal e Espanha.

O ministro do setor, José Manuel Fernandes, refere que as quotas são importantes para a sustentabilidade e adianta que a quota da pesca tem sido bem gerida com Espanha.


O ministro da Agricultura juntou-se ao arranque da campanha deste ano e foi à partida dos pescadores para o mar.
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