Caos na Fertagus. Carruagens sobrelotadas e atrasos constantes



Rui Rodrigues, administrador do grupo, é o promotor de uma petição pública "Pela melhoria urgente do serviço da Fertagus", que já reúne mais de 9 mil assinaturas e que deverá chegar, em breve, à Assembleia da República.



Em resposta à RTP, a Fertagus garante que "mais de 38% dos atrasos se devem a afrouxamentos de velocidade motivados por intervenções de manutenção na infraestrutura e que, no total, cerca de 80% dos atrasos apurados têm origem em causas externas à Fertagus".



A Infraestruturas de Portugal garante estar "a trabalhar em articulação com a Fertagus de modo a acelerar o processo de substituição programada de carril, minimizando a duração das limitações de velocidade associadas a estes trabalhos".



O Governo admitiu esta quarta-feira a necessidade de cinco novas carruagens, que só deverão entrar em funcionamento no próximo ano.



Os passageiros continuam à espera de melhores condições que, para já, parecem estar longe de ser garantidas.

No ano passado, a Fertagus atingiu um recorde histórico ao transportar 31,8 milhões de passageiros, o que representa um aumento de cerca de 50% face a 2018, antes da entrada em vigor do tarifário Navegante.Também no início do ano passado aumentou a frequência de comboios entre Setúbal e Lisboa, fruto do alargamento do contrato de concessão da Fertagus, o que fez disparar o número anual de passageiros.O aumento da população residente na Margem Sul do Tejo é outro dos fatores que fez aumentar a procura por este transporte ferroviário.O grupo "Fertagus - O pesadelo da ponte" foi criado no final de 2024 nas redes sociais e reúne os testemunhos diários dos passageiros.