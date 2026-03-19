Carris: quase 20% da frota não tem rampa para cadeiras de rodas









Com autocarros de transporte público sem rampas, a lei não está a ser cumprida, alerta Paula Campos Pinto, coordenadora do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos, o organismo que acompanha o acesso de pessoas com mobilidade condicionada aos transportes públicos. "A problemática das pessoas com deficiência ainda é visto neste país por muitas pessoas, inclusive por aquelas que têm responsabilidades para mudar as coisas, como uma temática marginal, que afeta um pequeno número de pessoas. E essa é uma visão profundamente errada", diz Paula Campos Pinto, que chama a atenção para uma sociedade cada vez mais envelhecida onde a esperança média de vida aumenta, mas não necessariamente com qualidade de vida. Com autocarros de transporte público sem rampas, a lei não está a ser cumprida, alerta Paula Campos Pinto, coordenadora do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos, o organismo que acompanha o acesso de pessoas com mobilidade condicionada aos transportes públicos. "A problemática das pessoas com deficiência ainda é visto neste país por muitas pessoas, inclusive por aquelas que têm responsabilidades para mudar as coisas, como uma temática marginal, que afeta um pequeno número de pessoas. E essa é uma visão profundamente errada", diz Paula Campos Pinto, que chama a atenção para uma sociedade cada vez mais envelhecida onde a esperança média de vida aumenta, mas não necessariamente com qualidade de vida.

A Carris tem 136 autocarros a circular em Lisboa sem rampa de acesso para pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, o que corresponde a cerca de 20% da frota. A empresa de transporte público garante que os autocarros sem acesso para pessoas com mobilidade condicionada têm vindo a ser substituídos e explica também à Antena 1 que, no processo de renovação da frota que está a decorrer, todos os novos autocarros e também os elétricos da cidade vão ter uma rampa de acesso para cadeiras de rodas. Mas a Carris não se compromete com uma data para dar o processo como concluído.Enquanto o processo decorre, são recorrentes as dificuldades vividas por quem anda de cadeira de rodas em Lisboa. Sérgio Lopes, tetraplégico, relata: "chegamos a estar numa paragem onde deixamos passar o primeiro autocarro, o segundo autocarro, o terceiro autocarro... e quando damos por isso, o primeiro autocarro está a chegar outra vez. Ou seja, percebemos que na frota daquela carreira, não há rampas a funcionar".A Antena 1 fez um percurso de autocarro entre a Bela Vista e o Terreiro do Paço num autocarro com rampa que, mesmo sendo automática, deu problemas tanto no início como no fim da viagem.